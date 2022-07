POL-PPRP: Unter dem Einfluss berauschender Mittel einen PKW geführt

Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum 14.07.2022, 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr, stellte der Geschädigte sein Pedelec des Herstellers Winora in der Farbe schwarz im Wert von ca. 2000 Euro in der Liebigstraße, auf Höhe der Nummer 39b in 67063 Ludwigshafen am Rhein, vor dem dortigen Anwesen ab und verschloss dieses. Bei seiner Rückkehr stellte er fest, dass das Fahrrad entwendet wurde. Zeugen des Diebstahls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter Telefon ...

mehr