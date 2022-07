Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alleinunfall mit E-Scooter unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen-Mundenheim (ots)

Am Samstag, den 16.07.2022 wurde der Polizei gegen 22:30 Uhr eine gestürzte E-Scooter-Fahrerin in der Wasgaustraße in Ludwigshafen gemeldet. Die 21-jährige Ludwigshafenerin gab vor Ort an, sich beim Sturz über den Lenker verletzt zu haben. Sie wurde daher vom ebenfalls verständigten Rettungsdienst behandelt. Da bei ihr erheblicher Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde ihr ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab vor Ort einen Wert von 1,52 Promille. Die Fahrerin wurde daher in ein Krankenhaus begleitet, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals daraufhin, dass für das Führen solcher Elektrokleinstfahrzeuge dieselben rechtlichen Vorgaben gelten, wie für das Führen jedes anderen Kraftfahrzeuges und somit auch die einschlägigen Promillegrenzen.

Weitere Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

