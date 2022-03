POL-PDMT: ERSTMELDUNG Brand einer Firmenhalle in Nentershausen

Bornich (ots) - Im Zeitraum vom 07.03.2022 bis zum 26.03.2022 kam es in einem Waldstück an der L 338, zwischen Bornich und der Abfahrt zur Loreley, zu einem Diebstahl von mehreren Raummetern Holz, welche an einem Waldweg deponiert waren. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei St. Goarshausen unter der Rufnummer 06771 9327-0 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr