Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zurückrollender PKW wird von Sandstein gebremst

Bild-Infos

Download

Ludwigswinkel (ots)

Am Dienstag, 22.03.2022, 18.30 Uhr parkte eine 72-jährige Dame ihren PKW Mercedes in der abschüssigen Straße "Am Sägmühlerweiher" in Ludwigswinkel, vor ihrem Wohnanwesen. Hierbei vergaß sie offensichtlich die Feststellbremse betätigen, so dass der PKW die Straße rückwärts hinunterrollte und dort mit einem Sandstein, einen Baum und einem dort zum Parken abgestellten VW Golf kollidierte. Der Mercedes kam abschließend auf dem Sandstein zum Stehen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 5500.- Euro. /pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell