POL-K: 221102-3-K Beim Laden eines offenen Transporters bestohlen

Köln (ots)

Nach dem Diebstahl eines Handys aus einem Apotheken-Zuliefererfahrzeug haben Zivilpolizisten am Montagnachmittag (31. Oktober) einen 32 Jahre alten Tatverdächtigen auf der Venloer Straße in Köln-Ehrenfeld festgenommen. Gegen 15.30 Uhr hatten die Polizisten den Verdächtigen dabei beobachtet, wie er die Beifahrertür des Transporters öffnete, sich ins Fahrzeug beugte und mit einem Mobiltelefon in der Hand wegging. Die Zivilpolizisten gaben dem 37-Jährigen Fahrer, der beim Beladen des Fahrzeugs von der Tat nichts bemerkt hatte, das Handy zurück. Ein Haftrichter schickte den wegen Eigentumsdelikten hinreichend bekannten Algerier am Dienstag (1. November) in Untersuchungshaft. (cw/de)

