POL-K: 221101-3-K Radfahrerin bei Zusammenprall mit Pkw schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Riehler Straße/Elsa-Brandström-Straße im Stadtteil Neustadt Nord ist eine 26 Jahre alte Radfahrerin am Montagnachmittag (31. Oktober) schwer verletzt worden. Nach bisherigem Stand wollte die Frau die Riehler Straße in Richtung Rhein überqueren, als ein Nissan (Fahrer: 64) sie erfasste und zu Boden schleuderte. Dabei erlitt sie Kopfverletzungen. Laut Zeugen war der Nissan auf der Riehler Straße in Fahrtrichtung Norden unterwegs und trotz roter Ampel in den Kreuzungsbereich eingefahren.. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. (cr/kk)

