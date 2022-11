Polizei Köln

POL-K: 221101-2-K Alkoholisierter Autofahrer leistet Widerstand - Polizist verletzt

Köln (ots)

Einsatzkräfte haben in der Nacht zu Dienstag (1. November) in Köln-Sülz den Führerschein eines Autofahrers (39) beschlagnahmt, dessen Fahrzeug sichergestellt und dem Alkoholisierten eine Blutprobe entnehmen lassen. Dem Mann wird vorgeworfen, einem Polizisten mehrfach ins Gesicht geschlagen zu haben, nachdem dieser ihn zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Polizeiwache nehmen wollte. Der Beamte erlitt schwere, seine Kollegin leichte Verletzungen.

Gegen 23.30 Uhr hatte das Streifenwagenteam den 39-Jährigen auf der Luxemburger Straße angehalten, nachdem er verbotswidrig mit seinem Pritschenwagen links abgebogen war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Als der 39-Jährige zwecks Entnahme einer Blutprobe mit zur Wache sollte, setzte er sich massiv zur Wehr und verletzte den Beamten schwer, trotz des Einsatzes von Pfefferspray.

Der noch nicht identifizierte Beifahrer griff zunächst die Streifenpartnerin an, ließ dann aber von ihr ab und flüchtete auf einem Fahrrad, das zuvor hinten auf dem Pritschenwagen gelegen hatte. Der renitente Autofahrer rannte weg und stieg in der Arnulfstraße zu einer fremden Person in einen Mietwagen. Eintreffende Unterstützungskräfte holten den Verdächtigen noch vor Ort aus dem Fahrzeug heraus und brachten ihn zur Wache. Er muss sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (cr/kk)

