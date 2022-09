Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zwei Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet

Wilhelmshaven (ots)

Am 12.09.2022 gegen 13 Uhr befuhr ein weißer Transporter mit ukrainischem Kennzeichen die Kreuzung Banter Weg/Weserstraße. Während dem Überqueren überholte der Fahrer ein vor sich fahrenden PKW rechts und touchierte diesen beim Einscheren, um seine Fahrt in Richtung Ladestraße fortzusetzen. Anschließend unterließ er es, seine pflichtgemäßen Angaben zu hinterlassen. An der Ladestraße angekommen biegt er in die Marktstraße ab, beschädigte dort einen geparkten PKW und entfernte sich erneut vom Unfallort; nun in südliche Richtung.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer kann Angaben zum Unfallhergang und dem Verursacherfahrzeug machen, welches mit zwei männlichen Personen besetzt gewesen soll?

