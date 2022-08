Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Auto an Mittelschutzplanke verunfallt + + Wegen Hasen gebremst, Auffahrunfall auf Autobahn

Autobahn im Bereich Loxstedt, OT Stotel

Am Montag, gegen 08 Uhr, befuhr eine 44-jährige aus Bremen mit ihrem Audi die Autobahn in Richtung Bremerhaven. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und fuhr gegen die rechte Seitenschutzplanke. Von dort wurde das Auto nach links gegen die Mittelschutzplanke geschleudert. Für die Bergung musste der Überholfahrstreifen für ca. eine Stunde gesperrt werden. Es kam dadurch zu einem Verkehrsstau von ca. 1 km Länge. Beim Aufprall wurde die Fahrerin nicht verletzt. Die Schadenshöhe wird auf über 30.000 Euro geschätzt.

Autobahn Loxstedt, OT Stotel

Am Montag gegen 10 Uhr befuhr eine 20-jährige Hamburgerin mit ihrem VW die Autobahn in Richtung Bremen. In Höhe des Parkplatzes Nesse überquerte ein Hase die Autobahn. Die 20-jährige machte daraufhin eine Vollbremsung. Hinter ihr fuhr eine 56-jährige aus Bremen mit ihrem Mazda. Die Bremerin hatte nicht mit der Vollbremsung des VW gerechnet. Trotz Gefahrenbremsung prallten die Autos zusammen und mussten später abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Der Hase entkam unerkannt in die Wildnis.

