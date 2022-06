POL-GF: Unfall mit Straßenlaterne

Hankensbüttel/ Repke (ots) - Zu einer Sachbeschädigung an einem Auto kam es am vergangenen Wochenende in der Steimker Straße in Hankensbüttel. Unbekannte Täter zerstachen einen Reifen eines Toyota Yaris, der ordnungsgemäß auf einem dortigen Parkstreifen stand. Darüber hinaus wurde die Antenne abgeknickt und der Heckscheibenwischer abgerissen. Zeugen und Hinweisgeber, verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt ...

mehr