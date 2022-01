Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: In zwei Keller eingebrochen

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 10.01.2022, gegen 17:00 Uhr und dem 18.01.2022, gegen 17:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in zwei Keller eines Mehrfamilienhauses in der Prager Straße ein. Aus einem Keller wurde ein Wäschetrockner und ein Lastenwagen gestohlen. Ob und was aus dem andern Keller gestohlen worden ist, steht derzeit noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

