POL-MA: A6, Dielheim: LKW Reifen geplatzt, Schaden am nachfolgenden Verkehr - weitere Geschädigte gesucht

A6, Dielheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen um 1 Uhr war ein LKW-Gespann auf der A6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Rauenberg und der Anschlussstelle Sinsheim platzte der Reifen des Anhängers. Durch die aufgewirbelten Reifenteile wurden ein nachfolgender Mercedes und ein VW beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 3.500 Euro. Glücklicherweise wurde keine Person verletzt. Sollten weitere Fahrzeuge durch die Reifenteile beschädigt worden sein, können sich Geschädigte telefonisch unter 06227/35826-0 bei der Autobahnpolizei in Walldorf melden.

