Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Erneute Anrufe von Trickbetrügern - Betroffene erinnerten sich an die Betrugsmasche

Mannheim (ots)

Bereits gestern berichteten wir über mehrere verdächtige Telefonanrufe von Trickbetrügern in der Metropolregion Rhein-Neckar. Diese hatten schon am Mittwoch in Heidelberg und Sinsheim versucht, Betroffene mit der Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte" um ihr Vermögen zu bringen.

Die Betrüger trieben auch gestern, am Donnerstag, wieder ihr Unwesen. In den Abendstunden versuchte eine Trickbetrügerin zunächst bei einer 65-Jährigen aus dem Mannheimer Stadtteil Wallstadt ihr Glück. Gegen 19:45 Uhr erhielt die Dame einen dieser verdächtigen Telefonanrufe. Am Apparat meldete sich eine ihr unbekannte Frau, die sich ihr gegenüber als angebliche Polizeibeamtin vorstellte. Sie wollte die 65-Jährige darüber informieren, dass die Polizei in der Nachbarschaft zwei Einbrecher festgenommen habe, die wiederum persönliche Daten der 65-Jährigen bei sich getragen hätten. Nachdem sich die unbekannte Anruferin dann allerdings nach möglichen Wertgegenständen im Haus erkundigen wollte, erkannte die 65-Jährige den Betrugsversuch. Sie beendete sofort das Gespräch und verständigte die Polizei.

Ebenfalls richtig reagiert hat auch eine 90-Jährige aus dem Stadtteil Waldhof. Sie erhielt am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr denselben Anruf. Am Telefon wieder eine unbekannte Frau, die sich als angebliche Polizeibeamtin vorstellte und über die Festnahme von zwei Einbrechern informieren wollte. Als die Trickbetrügerin sich auch bei ihr nach möglichen Vermögenswerte erkundigen wollte, erinnerte sich auch die 90-Jährige an die Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte" und beendete das Gespräch umgehend.

Zu einem Schadenseintritt kam es in beiden Fällen glücklicherweise nicht.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Trickbetrugs aufgenommen.

