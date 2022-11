Polizei Köln

POL-K: 221103-2-K/BAB Polizei stoppt Standstreifenraser auf der A 57

Köln (ots)

Ein Kölner Streifenteam hat am Donnerstagmorgen (3. November) einen 61 Jahre alten Taxifahrer auf der Bundesautobahn 57 gestoppt, der im Stau mit über 100 km/h über den Standstreifen gefahren sein soll. Die Polizisten beschlagnahmten Führer- und Personenbeförderungsschein des Mannes und leiteten Ermittlungen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Der 61-Jährige nahm auf dem Beifahrersitz des von ihm bestellten Abschleppwagens Platz.

Gegen 7.40 Uhr hatte der Berufsfahrer die Polizisten, die in Höhe des Rastplatzes Esch in Fahrtrichtung Köln auf dem linken Fahrstreifen in der Schlange standen, überholt. Diese nahmen mit Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung auf. Erst In Höhe der Anschlussstelle Chorweiler bremste der 61-Jährige verkehrsbedingt stark ab und hielt nach einem Blick in den Rückspiegel an. Der Mann saß allein im Auto. (cr/cs)

