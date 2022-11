Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ E-Bikes gestohlen ++ Opel fährt gegen Bagger ++ Anhänger verschwunden und wieder aufgetaucht ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ E-Bikes gestohlen ++

Achim. Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen kam es zum Diebstahl von zwei E-Bikes aus einer Garage in der Straße Im Sürland. Die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsam das Garagentor, um ins Innere zu gelangen. Im weiteren Verlauf entwendeten die Täter die beiden E-Bikes, welche dort abgestellt waren. Sie könnten unerkannt mit der Beute flüchten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten. Hinweise beim Polizeikommissariat Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Opel fährt gegen Bagger ++

Achim. Am Montagmorgen kam es zu einem Unfall in der Straße Fritz-Lieken-Eck. Verletzt wurde niemand. Ein Fahrzeug war allerdings nicht mehr fahrbereit. Ein 64 Jahre alter Fahrer eines Opel war im Fritz-Lieken-Eck unterwegs. Nahe der Einmündung zur Straße An der Eisenbahn stieß er mit einem Bagger zusammen, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Verletzt wurde niemand. Infolge des Verkehrsunfalles war der Opel jedoch nicht mehr fahrbereit. Er musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 2.500 EUR.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Anhänger verschwunden und wieder aufgetaucht ++

Lilienthal. Zwischen Sonntagabend und Montagvormittag kam es in der Moorhauser Landstraße ein Pkw-Anhänger abhanden. Dieser war unweit des Jan-Reiners-Weges abgestellt. Am Montagnachmittag rückten die Beamten des Polizeikommissariat Osterholz erneut in die Moorhauser Landstraße aus - unweit des eigentlichen Abstellorts wurde der Anhänger durch den Eigentümer wieder aufgefunden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum zumindest zeitweise verschwundenen Anhänger geben könnten. Diese werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

