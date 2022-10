Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Sonntag, den 30.10.2022

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden:

+++ Unfall nach Rotlichtverstoß +++ Unfall mit Kehrmaschine +++

Unfall nach Rotlichtverstoß

Achim. Am Samstagvormittag gegen kurz vor 11:00 Uhr befuhr ein 48-jähriger Ottersberger mit seinem VW Transporter die Landesstraße 156 in Richtung Achim. An der Kreuzung zur Anschlussstelle Achim-Ost der Autobahn 27, überfuhr er eine rote Ampel. In der Folge prallte er mit dem querenden Audi eines 55-jährigen Langwedelers zusammen. Durch den Unfall verletzte sich der Langwedeler zum Glück nur leicht. Zudem entstand hoher Sachschaden an beiden Pkw.

Unfall mit Kehrmaschine

Dörverden. Am späten Samstagmittag kam es in Dörverden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Kehrmaschine. Der Fahrer der Kehrmaschine befuhr die Große Straße (B 215) in Richtung Verden. In Höhe der Kirchstraße bremste er ab, um nach links abzubiegen. Derweil scherte der 57-jährige Fahrer des Pkw aus und wollte links an der Kehrmaschine vorbeifahren. Der Fahrer der Kehrmaschine bog ab, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, jedoch ist mit einem hohen Sachschaden zu rechnen. (Lichtbild befindet sich in der Bildmappe)

Landkreis Osterholz

Diebstähle in Kleingartenkolonie

Osterholz-Scharmbeck. Im Parzellengebiet in Osterholz-Scharmbeck "Am Kleingarten", wurden zwei Besitzer von Kleingärten Opfer von Diebstählen. Zwischen Mittwoch und Sonntag gelangten bislang unbekannte Täter auf das jeweilige umfriedete Parzellengelände der Geschädigten, brachen die Türen zu den Parzellen auf und durchsuchten diese nach möglichen Diebesgut. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung Zeugen, die Hinweise auf die möglichen Täter geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Tel. 04791/3070 zu melden.

