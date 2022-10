Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Polizei sucht nach Zeugen ++

Landkreis Osterholz (ots)

Lilienthal. Die Polizei sucht nach Zeugen nach einem Vorfall, der sich bereits am Abend des 15.09.2022 in der Straße An der Martinskirche ereignet hatte.

Dort wurde eine 61 Jahre alte Frau auf unsittliche Weise von einem bisher unbekannten männlichen Täter berührt.

In diesem Zuge sucht die Polizei nach einer Frau, bei der es sich möglicherweise um eine Zeugin handeln könnte. Die Zeugin wird als ca. 45 Jahre alt und mit blondem, schulterlangem Haar beschrieben. Sie sei mit einem silbernen Fahrzeug unterwegs gewesen.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 entgegen. Die Frau sowie mögliche weitere Zeugen werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

