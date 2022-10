Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Samstag, den 29.10.2022

Landkreis Verden:

+++ Zu schnell in Baustelle +++ Unfälle an Kreuzung +++ Jugendlicher auf Fahrrad angefahren - Autofahrer flüchtet +++ Schaf von Weide gestohlen +++

Zu schnell in Baustelle

A 27 Verden/Walsrode. In der Nacht von Freitag auf Samstag, befuhr eine Besatzung der Autobahnpolizei Langwedel die A27 in Fahrtrichtung Cuxhaven. Zwischen den Anschlussstellen Walsrode/West und Verden/Ost, wurden die Beamten in der dortigen Baustelle auf einen Kia aufmerksam, der die Geschwindigkeit deutlich überschritt. Erlaubt waren dort 80 km/h, bzw. 60 km/h im Bereich der Auffahrt und des Parkplatzes Hamwiede. Die Beamten stellten jedoch durch Hinterherfahren eine Geschwindigkeit von 120 km/h fest. Den 20-jährigen Fahranfänger aus Bremen erwartet nun ein deutliches Bußgeld.

Unfälle an Kreuzung

Achim. Gleich zweimal krachte es am Freitagmorgen auf der L 156 auf Höhe der Anschlussstelle Achim-Ost. Gegen 07:20 Uhr verließ ein 47-jähriger Achimer die A27 und beabsichtigte die L 156 zu überqueren. Dabei überfuhr er eine rote Ampel und prallte mit dem querenden VW eines 63-jährigen Achimers zusammen. Keine zwei Stunden später gab es an gleicher Stelle einen weiteren Verkehrsunfall. Diesmal "übersah" eine 74-jährige Autofahrerin das rote Licht der Ampelanlage und prallte gegen den Pkw eines 28-jährigen Achimers, der die L 156 aus Richtung Achim/Baden kommend befuhr. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. Allerdings entstand jeweils hoher Sachschaden an den Fahrzeugen.

Jugendlicher auf Fahrrad angefahren - Autofahrer flüchtet Dörverden. Am späten Freitagnachmittag kam es in Dörverden im Einmündungsbereich Große Straße / Diensthooper Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Fahrradfahrer fuhr auf der linken Seite der Großen Straße in Richtung Barme. Ein bislang unbekannter Fahrer / eine unbekannte Fahrerin eines Pkw bog aus der Diensthooper Straße auf die Große Straße ein. Dabei übersah er/sie augenscheinlich den querenden Radfahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer stürzte auf die Motorhaube und von dort auf den Boden. Anschließend setzte der/die Fahrer/in die Fahrt in Richtung Verden fort, ohne sich um den 16-Jährigen zu kümmern. Dieser erlitt leichte Verletzungen, zudem wurde sein Fahrrad beschädigt. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Dörverden unter der Tel. 04234/943960 zu melden

Schaf von Weide gestohlen

Verden. In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagnachmittag wurde ein Weidezaun in der Marie-Curie-Straße aufgeschnitten. Anschließend entwendeten die Täter ein Schaf, welches sich mit seinen Kameraden auf der Weide befand. Zeugen, die Hinweise auf die möglichen Täter geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Verden unter der Tel. 04231/8060 zu melden.

Landkreis Osterholz:

Taschendiebe im Supermarkt

Lilienthal. Am Donnerstagvormittag und am späten Freitagnachmittag kam zu es zu mehreren Taschendiebstählen in einem Supermarkt in der Falkenberger Landstraße in Lilienthal. Den Dieben gelang es, unbemerkt aus Handtaschen von Kunden und -innen Geldbörsen zu stehlen. Es entstand ein Schaden im hohen dreistelligen Bereich. Hinweise zu den möglichen Täter/innen nimmt die Polizeistation in Lilienthal unter der Tel. 04298/465660 entgegen.

