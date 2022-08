Ulm (ots) - Gegen 13 Uhr fuhr der 28-Jährige in der Wehrstraße in Richtung Ortsmitte. Dabei fuhr er in der Mitte der Straße. In einer leichten Linkskurve kam ein 58-jähriger mit seinem Fahrrad entgegen. Er konnte nicht mehr ausweichen und prallte mit dem BMW zusammen. Der Radler flog über die Motorhaube und ...

mehr