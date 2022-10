Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemittelung vom 31.10.2022

PI Verden/Osterholz (ots)

- LANDKREIS VERDEN:

Fahrradfahrer unter Drogeneinfluss

Verden - In der Nacht zum Montag, gegen 01:30 Uhr, meldeten Autofahrer einen jungen Mann, der mit seinem Fahrrad auf der Fahrbahn der Groß-Hutberger-Straße in Schlangenlinien unterwegs war. Eine Polizeistreife konnte den 26-jährigen Thedinghauser kurz vor Blender antreffen. Ein Alkoholtest war zwar negativ, doch schien der junge Mann erheblich unter Einfluss von Drogen zu stehen, was zu seiner auffälligen Fahrweise geführt haben dürfte. Die Polizei Verden ließ dem Mann eine Blutprobe entnehmen und leitete mehrere Strafverfahren ein, da bei dem Mann zudem auch noch eine nicht geringe Menge Marihuana aufgefunden werden konnte.

Auffahrunfall auf der Autobahn

Oyten - Am Sonntagabend kam es auf der BAB A 1 zwischen den Anschlussstellen Oyten und Posthausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt sechs Personen leicht verletzt wurden. Ein 45-jähriger polnischer Fahrzeugführer befuhr mit vier weiteren Insassen in seinem Ford Mondeo die A 1 in Richtung Hamburg. Zwischen den Anschlussstellen Oyten und Posthausen übersah er den vor ihm fahrenden Audi Q5, der mit einem 45-jährigen Rotenburger und seiner Beifahrerin besetzt war. Es kam zum Zusammenstoß, worauf beide Fahrzeuge schwer beschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen kamen. Den hinzugerufenen Polizeibeamten gelang es, die Fahrzeuge von der Fahrbahn auf den Standstreifen zu schieben. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme und des Verladens auf Abschleppfahrzeuge musste der Hauptfahrstreifen gesperrt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ:

Ohne Führerschein unterwegs

Osterholz-Scharmbeck - Am Sonntagabend, gegen 21 Uhr, wurde im Stadtgebiet, in der Langen Straße ein 53-jähriger Mann von der Polizei angehalten, nachdem dieser zuvor aufgrund einer auffälligen Fahrweise gemeldet worden war. Im Rahmen der Kontrolle konnten zwar keine Hinweise auf eine Fahruntauglichkeit festgestellt werden, jedoch stellte sich heraus, dass der Mercedes-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Radfahrerin leicht verletzt

Worpswede - Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Radfahrerin ist am Sonntagmittag in Worpswede die Radlerin leicht verletzt worden. Der 75-jährige Fahrer eines Mini hatte von der Straße am Schmidtberg nach links auf die Bremer Landstraße einbiegen wollen und dabei die Radfahrerin übersehen. Bei dem Zusammenstoß wurde die 54-jährige Bremerin dann leicht verletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 500 Euro.

