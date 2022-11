Polizei Köln

POL-K: 221104-5-K Festnahme nach mehreren Brandstiftungen an Kindertagesstätte

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 2. September 2022, Ziffer 3

(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5312010)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Nach insgesamt 8 Brandstiftungen an einer Kindertagesstätte auf der Frankfurter Straße und deren Umfeld in Köln-Eil haben Fahnder des Kriminalkommissariats 15 am Freitag (4. November) gegen 10 Uhr die mutmaßliche Brandstifterin (55) festgenommen. Gleichzeitig durchsuchten Beamtinnen und Beamte auch die in Tatortnähe liegende Wohnung sowie die Arbeitsstätte der Tatverdächtigen und stellten Beweismaterial sicher.

Bei der 55-Jährigen handelt es sich um eine Mitarbeiterin der Kindertagesstätte. Sie steht im dringenden Verdacht, seit Anfang August jeweils in den Nachtstunden Brandlegungen an einem Schuppen, einem Carport und Mülltonnen der Kindertagesstätte sowie an ihrer eigenen Wohnanschrift verübt zu haben. Nach umfangreichen Ermittlungen der Kripo hatte die Staatsanwaltschaft Köln einen richterlichen Haftbefehl wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung gegen die Frau erwirkt. (cg/iv)

