Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falscher Handwerker verschafft sich Zugang zu Wohnung

Dornmagen (ots)

Am Freitag (16.09), gegen 16:05 Uhr, verschaffte sich ein falscher Handwerker Zutritt zu einer Wohnung auf der Robert-Koch-Straße in Dormagen. Nachdem er bei der Seniorin geklingelt hatte, gab er sich als falscher Handwerker aus und forderte die 84-Jährige dazu auf, in ihrem Badezimmer das Wasser laufen zu lassen. Sie ging daraufhin in ihr Badezimmer und stellte das Wasser an. Währenddessen zog der vermeintliche Handwerker die Badezimmertür zu. Als die Seniorin die geschlossene Türe bemerkte, rief sie nach dem Mann - doch dieser war nicht mehr in der Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen ist aus der Wohnung nichts entwendet worden.

Die Dormagenerin kann den Tatverdächtigten wie folgt beschreiben: Der Mann sei circa 50 Jahre alt und etwa 175 bis 180 Zentimeter groß. Er soll schwarz bekleidet gewesen sein und eine schwarze Corona-Maske getragen haben. Auf seinem Kopf soll er eine schwarze Mütze mit kleinen gelben Applikationen getragen haben. Er soll gebrochenes Deutsch gesprochen haben.

Das Kriminalkommissariat 12 ermittelt. Wer die Personen beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer 02131 300-0 zu melden.

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei: Betrüger haben es oft gerade auf Senioren abgesehen. Mit allerlei zwielichtigen Maschen versuchen sie, in die Wohnungen ihrer Opfer zu gelangen, um hier Geld und Wertgegenstände zu entwenden. Informationen und Tipps finden Sie in der Broschüre "Klüger gegen Betrüger": https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/klueger-gegen-betrueger-gemeinsam-gegen-trickbetrueger-im-einsatz

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell