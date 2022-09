Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Neusserin überweist vierstellige Summe an Messenger-Betrüger

Neuss (ots)

Am Freitag (16.09) erhielt eine 64-Jährige Dame, gegen 15:45 Uhr, von ihrem vermeintlichen Kind eine Nachricht bei WhatsApp. Der Betrüger gab an, dass er dringend Geld benötigte, da er keine Zahlungen tätigen könne. Die Neusserin überwies per Echtzeit eine vierstellige Summe. Eine weitere aufgegebene Zahlung wurde von der Bank nicht durchgeführt. Als der Betrüger die 64-jährige mit "Sie" anschrieb, beendete die Dame das Gespräch. Die Geschädigte suchte daraufhin die Polizeiwache in Neuss auf und erstattete Anzeige.

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei noch einmal vor der Betrugsmasche per Messengerdienst. Seien Sie misstrauisch, wenn sich angebliche Angehörige urplötzlich mit neuer Nummer melden und kurz darauf auch noch Geld fordern. Gehen Sie auf Nachrichten dieser Art nicht ein! Überweisen Sie kein Geld. Gehen Sie auf Nummer sicher, kontaktieren Sie ihre Angehörigen unter der alten Telefonnummer oder persönlich und überzeugen Sie sich von der Richtigkeit des Anliegens.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell