POL-Bremerhaven: Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Bremerhaven (ots)

Die Beamten der Polizei Bremerhaven wurden am Donnerstagnachmittag, 21. Juli, zu einem Unfall im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde mit Radfahrerbeteiligung gerufen. Der Radler war aber bereits vom Unfallort geflüchtet.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Radfahrer gegen 15.25 Uhr die Schillerstraße in nördlicher Richtung. Offenbar missachtete er die Verkehrsregeln und versuchte bei Rotlicht der Ampelanlage, an der Kreuzung Bismarckstraße, die Fahrbahn zu queren. Der Versuch ging jedoch schief und er kollidierte mit dem blauen Honda einer 78-jährigen Fahrerin, welche die Bismarckstraße in Richtung Georgstraße befuhr. Er stürzte dabei mit seinem Rad auf die Fahrbahn, rappelte sich auf und flüchtete in Richtung Rheinstraße, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Ob sich der Unfallverursacher dabei verletzt hat, kann nicht gesagt werden. Am PKW entstand ein leichter Sachschaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und sucht nach dem Geflüchteten, der als männlich mit kurzen dunklen Haaren, fülligem Gesicht und einem schwarzen Fahrrad beschrieben wird. Am Lenker hatte er einen roten Beutel hängen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bremerhaven unter 0471/953-3164 zu melden.

