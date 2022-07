POL-Bremerhaven: 58 Verwarnungen bei Polizeikontrolle

Bremerhaven (ots) - Eine aufmerksame Polizeistreife bemerkte am gestrigen Dienstagabend, 19. Juli, im Bremerhavener Stadtteil Grünhöfe eine wilde Schlägerei vor einem Café. Vor dem Kaffeehaus an der Boschstraße waren gegen 19.20 Uhr offensichtlich zwei Männer innerhalb einer größeren Gruppe in Streit geraten, wobei einer der Streithähne sogar einen Stuhl als Schlaginstrument einsetzte. Die Polizisten stiegen ...

