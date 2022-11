POL-K: 221104-8-K Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Raub - Fahndungsrücknahme

Köln (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (3. November) sollen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf dem Zinhainer Weg im Stadtteil Lindweiler eingebrochen und die Fahrzeugschlüssel eines auf der Straße abgestellten Ford gestohlen und mit diesem geflüchtet sein. Der Eigentümer (49) hatte seinen schwarzen SUV am Mittwochabend (2. November) gegen 23.15 Uhr noch auf ...

