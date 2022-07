POL-BO: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer (33) stürzt und verletzt sich

Witten (ots) - In Witten ist es am 23. Juli zwischen 6 und 10 Uhr zu einem Einbruch gekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand hebelten Kriminelle zunächst die Tür des Mehrfamilienhauses und anschließend den Zugang in eine Pizzeria an der Johannisstraße 26 auf. Die noch unbekannten Täter durchsuchten diese Räumlichkeiten - zu einem Kiosk hatten sie ebenfalls Zutritt - entwendeten Bargeld, Zigaretten, Spirituosen, ein ...

mehr