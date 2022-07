Polizei Bochum

POL-BO: Schwerpunkteinsatz in Herne - Polizei für Sicherheit im Straßenverkehr unterwegs

Herne (ots)

Für noch mehr Sicherheit im Straßenverkehr waren am Donnerstag, 21. Juli, wieder zahlreiche Polizistinnen und Polizisten des Verkehrsdienstes sowie der Bereitschaftsdienstes unterwegs und kontrollierten an mehreren Stellen auf Herner Stadtgebiet den Fahrzeugverkehr. Unterstützt wurden sie durch Vertreterinnen und Vertreter des Bundesamtes für Güterverkehr und des Zolls.

Insgesamt hat die Polizei diverse Verstöße geahndet. Bei der Schwerpunktaktion standen neben vermehrten Geschwindigkeitskontrollen auch der gewerbliche Güter- und Schwerlasttransport im Fokus.

In 59 Fällen waren die Fahrerinnen und Fahrer gestern in Herne zu schnell unterwegs. Ebenfalls wurden drei Fahrer mit Handy am Steuer angehalten.

Zusätzlich zu den genannten Verstößen schrieben die Beamten drei Strafanzeigen, unter anderem wegen eines gefälschten Führerscheins. In weiteren drei Fällen wurden Kraftfahrzeuge aufgrund von technischer Mängel noch vor Ort stillgelegt. Vier Lkw-Fahrer führten ihre Fahrzeuge unter Nichteinhaltung der Lenk- und Ruhezeiten.

Gemeinsam mit Zoll und BAG konnten weitere Fälle wegen des Verstoßes gegen das Güterkraftfahrgesetz nachgewiesen werden.

Weitere Ziele dieser Kontrollen waren auch die Überprüfung, ob die Ladungssicherung eingehalten wird oder ob Fahrerinnen und Fahrer im Stande sind, ein Fahrzeug sicher zu führen.

Das nicht einhalten von Tempolimits ist immer noch eine der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr. Denn oftmals machen geringe Geschwindigkeitsüberschreitungen den Unterschied zwischen Leben und Tod.

Schwerpunktaktionen wie diese sind eine von vielen Maßnahmen der Polizei - Denn jeder Unfall ist ein Unfall zu viel. Deshalb werden wir für Ihre Sicherheit auch in Zukunft in Bochum, Herne und Witten Aktionen wie diese weiter fortführen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell