POL-BO: "Wohnungs-Einbruchs-Radar" - das Polizeipräsidium Bochum informiert wieder über die Verteilung der Wohnungseinbrüche

Bochum (ots) - Am Donnerstagmittag, dem 21. Juli, kam es in Bochum zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Kenntnissen fuhr ein 22-jähriger Oberhausener gegen 12.20 Uhr mit einem Kleinlastwagen auf der Bochumer Straße in Fahrtrichtung Dickebankstraße. In entgegengesetzter Richtung fuhren zeitgleich ein 48-jähriger ...

