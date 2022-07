POL-BO: Nach Körperverletzung in der Ruhr-Uni - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - In Bochum-Eppendorf kam es am Mittwochabend, 20. Juli, zu einem Alleinunfall eines Bochumer Pedelec-Fahrers. Gegen 19 Uhr war der 64-jährige Radfahrer auf der Eppendorfer Straße in Fahrtrichtung Bochum-Höntrop unterwegs. Nachdem der Senior nach links in die Straße "Kräutergarten" einbog, verlor er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ...

