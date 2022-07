POL-BO: 64-jähriger Pedelec-Fahrer nach Alleinunfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Die Polizei ermittelt nach einem Verkehrsunfallflucht in Bochum-Brenschede und sucht nach Zeugen. In der Nacht auf Dienstag, 20. Juli, gegen 1.10 Uhr befuhr ein 22-jähriger Bochumer mit einem E-Scooter von Querenburg kommend die Markstraße in Richtung Stiepeler Straße. Zeitgleich fuhr ein noch unbekanntes Fahrzeug auf der Stiepeler Straße in Richtung Universitätsgelände. Im Kreuzungsbereich Stiepeler ...

