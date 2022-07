Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Kiosk und Pizzeria - Zeugen gesucht!

Witten (ots)

In Witten ist es am 23. Juli zwischen 6 und 10 Uhr zu einem Einbruch gekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand hebelten Kriminelle zunächst die Tür des Mehrfamilienhauses und anschließend den Zugang in eine Pizzeria an der Johannisstraße 26 auf.

Die noch unbekannten Täter durchsuchten diese Räumlichkeiten - zu einem Kiosk hatten sie ebenfalls Zutritt - entwendeten Bargeld, Zigaretten, Spirituosen, ein Handy der Marke Samsung, ein Tablet der Marke Apple sowie spezielle Geräte zur Bestellung und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hinweise nimmt das Wittener Kriminalkommissariat 33 unter der Durchwahl 0234 909-8305 oder außerhalb der Geschäftszeit die Kriminalwache unter der Durchwahl -4441 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell