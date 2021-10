Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: S-Bahn kollidiert in Leipzig- Grünau mit Einkaufswagen- Bundespolizei Leipzig sucht Zeugen

Leipzig (ots)

Heute Nacht gegen 1 Uhr kollidierte eine in Richtung Leipziger Hauptbahnhof fahrende S- Bahn, kurz vor dem Haltepunkt Karlsruher Allee, mit einem Einkaufswagen und kam zirka 200 Meter später zum Stehen. Das Zugpersonal blieb unverletzt. Da es sich bei der S -Bahn um einen Leerzug handelte, befanden sich keine Reisenden im Zug.

Der Einkaufswagen wurde vollständig zerstört und verkeilte sich unter der S-Bahn, so dass diese nicht mehr weiterfahren konnte. Durch die Leipziger Feuerwehr wurden die unter dem Zug verkeilten Teile des Einkaufswagens mithilfe einer Akku- Flex entfernt.

Die Schadenshöhe am an der S-Bahn ist noch nicht bekannt. Bei 6 Zügen kam es zu insgesamt fast drei Stunden Verspätung, beziehungsweise zu Ausfällen.

Die Bundespolizei Leipzig hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Personen in der Zeit von 00:30 bis 01:30 Uhr im Bereich des S- Bahnhaltepunkt Karlsruher Straße oder in der näheren Umgebung gesehen haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise bitte an die Bundespolizei Leipzig unter der Telefonnummer 0341 / 997990.

