Polizei Bochum

POL-BO: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Bochum - Schussabgabe auf 44-jährigen Essener auf Tankstellengelände

Bochum / Essen / Hattingen (ots)

Am Nachmittag des 23. Juli, gegen 16.15 Uhr, kam es auf einem Tankstellengelände an der Berliner Straße 96 in Bochum-Wattenscheid zu einer versuchten schweren Körperverletzung.

Nach bisherigem Ermittlungsstand ist es bei einem Zusammentreffen zweier sich bekannter Personen zu einer Schussabgabe gekommen. Dabei wurde ein Essener (44, bosnische Staatsangehörigkeit) am Bein schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Streit für diese Tat ursächlich sein.

Der tatverdächtige Hattinger (48, kroatische Staatsangehörigkeit) entfernte sich mit seinem Auto von der Örtlichkeit. Der angeschossene Essener suchte in der Tankstelle Hilfe. Nach Erstversorgung wurde der verletzte 44-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizisten den Flüchtigen auf dem Zeppelindamm in Höhe Munscheider Damm antreffen und festnehmen.

Die Tatwaffe, ein Revolver, befand sich im Fahrzeug und wurde sichergestellt.

Die Polizei Bochum hat eine Mordkommission eingerichtet. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Bochum (Oberstaatsanwalt Andreas Bachmann) werden die genauen Hintergründe der Tat ermittelt.

Noch heute wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum der 48-jährige Hattinger einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell