POL-UN: Selm - Auto prallt frontal gegen Baum: 18-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bergkamen (ots) - Nach einem Raub auf eine junge Frau in Bergkamen am Montagnachmittag (25.04.2022) sucht die Polizei Zeugen. Gegen 17.25 Uhr ging die 22-jährige Bergkamenerin in einem Waldgebiet zwischen Schulstraße, Kleiweg und dem Städtischen Gymnasium spazieren. Dabei hörte sie über Kopfhörer Musik. ...

