Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Raub auf Hasper Tankstelle - Unbekannter fordert unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe des Kasseninhaltes

Hagen-Haspe (ots)

Schon am Dienstagabend (18.10.2022) betrat ein bislang unbekannter Täter eine Tankstelle in Haspe und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe des Kasseninhaltes. Gegen 21.25 Uhr betrat der Unbekannte den Verkaufsraum der Tankstelle in der Enneper Straße. Hinter der Kasse stand eine 20-jährige Mitarbeiterin. Diese sagte den Polizeibeamten später, dass sie sofort die auffällige Körperhaltung des Mannes bemerkte und dieser nervös wirkte. Er hatte die Hände zunächst hinter dem Körper versteckt. Als er vor der Kasse stand, bedrohte er die 20-Jährige mit einer schwarzen Schusswaffe und forderte sie zur Herausgabe des Geldes aus der Kasse auf. Dabei warf er eine rote Plastiktüte auf den Tresen. Als die Mitarbeiterin dieser Aufforderung nicht nachkam, griff er in Richtung der Kasse und versuchte diese aus der Halterung zu reißen. Nachdem dies nicht gelang, verließ der Täter den Verkaufsraum ohne Beute und ging in Richtung Haspe weg. Die 20-Jährige sagte den Polizisten, dass der Unbekannte etwa 170 cm groß und schlank war. Sie schätzte ihn auf etwa 20 bis 22 Jahre und sagte, dass er eine schwarze Strickjacke trug. Außerdem hatte er eine schwarze Basecap auf dem Kopf. Zudem trug er rote Handschuhe. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt nun wegen des versuchten Raubes und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell