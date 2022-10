POL-HA: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein verursacht

Hagen-Altenhagen (ots) - In einem Mehrfamilienhaus in Altenhagen stritt sich Dienstagabend (18.101.2022) ein Paar so intensiv, dass der Konflikt in eine häusliche Gewalt mündete. Ein 32-Jähriger biss einer Hagenerin dabei in den Oberarm. Auch seiner Tochter gegenüber verhielt sich der Mann aggressiv, das Kind blieb trotz des Zwischenfalls glücklicherweise körperlich unverletzt. Als die Frau die Polizei hinzurief, ...

mehr