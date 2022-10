POL-HA: Räuberischer Diebstahl - Mann wird festgenommen

Hagen-Vorhalle (ots) - In der Weststraße in Vorhalle kam es Montag (17.10.2022) zu einem Einbruch in eine Spielhalle. Zwischen 01 Uhr und 05.50 Uhr in der Nacht verschafften sich Unbekannte Zugang zum Gebäude und hebelten anschließend einen Geldwechselautomaten auf. Ein 31-jähriger Mitarbeiter stellte den Einbruch fest und meldete diesen der Polizei. Hinweise auf mögliche Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen, die ...

mehr