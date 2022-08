Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unfallverursacher gesucht

Stadthagen (ots)

Am Montag, den 08.08.22, in der Zeit von 14.10 Uhr bis 14.30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz beim Jobcenter, Breslauer Straße 2 in Stadthagen, ein weißer Pkw Opel-Combo der Citipost, am hinteren rechten Kotflügel/Blinker beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter Tel. 05721 / 40040 beim Polizeikommissariat Stadthagen zu melden.

