POL-NI: Stadthagen: Raubstraftaten im Stadtgebiet - Polizei Stadthagen richtet Ermittlungsgruppe ein und schaltet Hinweisportal

Bückeburg (ots) - (ma) Ein Einbrecher, der am Montag gg. 03.45 Uhr in ein Firmengebäude in Bückeburg/Röcke, Im Röcker Feld, eingestiegen ist, wurde von dort zufällig anwesenden Angestellten im wahrsten Sine des Wortes "in die Flucht geschlagen". Der bislang unbekannte männliche Täter warf mit einem Stein die Fensterscheibe im ersten Obergeschoß der Firma ein und kletterte über ein Hilfsmittel in das Firmengebäude. Drei Angestellte, die in der Firma schliefen, ...

