Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht - Radfahrerin verletzt

Nienburg (ots)

(KEM) Am Sonntag, den 07.08.2022, ereignete sich in Nienburg an der Kreuzung Berliner Ring/Nordertorstriftweg ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Eine 57-jährige Nienburgerin stürzte und wurde leicht verletzt.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr die Nienburgerin gegen 17.15 Uhr mit ihrem Rad den Geh-/Radweg am Berliner Ring in Richtung Bahnhof, als in Höhe der Kreuzung Nordertorstriftweg von rechts aus Richtung der Unterführung ein männlicher Radfahrer angefahren kam und mit ihr kollidierte. Beide Radfahrende stürzten zu Boden, der Mann entfernte sich jedoch anschließend von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Der Versuch des Ehemannes, den Flüchtlingen zu verfolgen und zu stellen, blieb erfolglos. Er fuhr daraufhin unverzüglich zur Polizei. Auch die leicht verletzte Frau kam zeitnah zur Anzeigenerstattung in die Polizeidienststelle.

Der Radfahrer soll ein dunkles T-Shirt mit der Aufschrift "ACDC" und eine weiße Cap getragen haben. Sein Fahrrad soll mit einem Lenkradkorb ausgestattet gewesen sein.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann weitere Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben?

Die Polizei Nienburg nimmt Zeugenhinweise unter 05021/97780 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell