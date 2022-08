Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht in Stolzenau, Verursacherin alkoholisiert

Stolzenau (ots)

Stolzenau (ZIE)

Am Donnerstag, 11. August, 23.35h, wurde der Polizei Stolzenau gemeldet, daß in der Straße "Kleine Geest" ein Pkw in einen Grundstückszaun gefahren und danach davon gefahren sei. Die unmittelbar eingesetzten Beamten der Polizei Stolzenau konnten den Pkw, auch aufgrund weiterer Hinweise aus der Bevölkerung, die den am Heck stark beschädigten Pkw wahrgenommen hatten, an der Straßenecke "Oldemeyerstraße/Allee" feststellen und kontrollieren. Die Fahrzeugführerin, eine 41jährige Frau aus Leeseringen, erschien alkoholisiert, so daß ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Das Ergebnis von 2,31 Promille setzte eine Reihe weiterer polizeilicher Maßnahmen in Gang. Der Frau wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen und ihre Fahrerlaubnis beschlagnahmt. Des weiteren sieht sie sich mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, sowie Gefährdung des Straßenverkehrs ausgesetzt. Am Pkw der Leeseringerin entstand Sachschaden i.H.v. ca. 2500 Euro. Der Schaden am Grundstückszaun wird auf etwa 300 Euro angenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell