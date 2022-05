Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Brand in Dachgeschosswohnung

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich infolge eines technischen Defekts kam es am Dienstag gegen 15:30 Uhr in der leerstehenden Dachgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses in der Fuldastraße in Herrenberg-Oberjesingen zur Entwicklung eines Brandes. Eine ehemalige Bewohnerin, die in der Wohnung Staub saugte, bemerkte die Brandentstehung im Bereich der Küche rechtzeitig und konnte die Wohnung unverletzt verlassen. Das Feuer breitete sich in der Folge rasch in der Wohnung aus und griff auch auf den Dachstuhl über, der durch die Flammen erheblich beschädigt wurde. Die Erdgeschosswohnung wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen und bleibt weiter bewohnbar. Ein Ersthelfer zog sich beim Versuch, das Feuer zu löschen, eine leichte Rauchgasvergiftung zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden an dem Gebäude beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 250.000 bis 300.000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Herrenberg, Oberjesingen und Kuppingen waren mit insgesamt 13 Fahrzeugen und 65 Wehrleuten mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Rettungsdienst war mit drei Fahrzeugen und 6 Rettungskräften vor Ort im Einsatz. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

