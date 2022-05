Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Heimsheim: Auffahrunfall mit vier Beteiligten

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 08:10 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 8 zu einem Auffahrunfall mit hohem Sachschaden und insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Der 25-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinters fuhr von Stuttgart kommend in Fahrtrichtung Karlsruhe und wollte die A8 an der Ausfahrt Heimsheim verlassen. Hierzu lenkte er seinen Kleintransporter vom rechten Fahrstreifen auf den Verzögerungsstreifen der Ausfahrt. Mutmaßlich erkannte er zu spät, dass dort mehrere Fahrzeuge verkehrsbedingt bis zum Stillstand abgebremst hatten, und fuhr daher auf den vor ihm stehenden Ford Transit eines 44-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der Ford zunächst nach rechts auf die Leitplanke und anschließend auf den davor stehenden Skoda eines 37-Jährigen geschoben. Der Skoda wiederum prallte gegen das Heck des Mercedes eines 35-jährigen Mannes. Bei dem Unfall wurden der 25-Jährige, der 44-Jährige und der 35-Jährige leicht verletzt. Der 37-jährige Skoda-Fahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. An den beiden Kleintransportern entstand ein Sachschaden von jeweils etwa 30.000 Euro, die Schäden an den Pkw belaufen sich auf rund 15.000 Euro an dem Skoda und circa 5.000 Euro an dem Mercedes. Der Sachschaden an der Leitplanke wird auf 1.000 Euro geschätzt. Der Mercedes Sprinter und der Ford Transit waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

