POL-KLE: Issum - Flucht nach Auffahrunfall

Grauer Hyundai beschädigt

Issum (ots)

Am Samstag (10. September 2022) gegen 21:40 Uhr befuhr eine 35-jährige Frau aus Düsseldorf mit einem grauen Hyundai die Bundesstraße 58 von Alpen in Richtung der Autobahn 57. An der dortigen Ampelkreuzung hielt sie bei Rotlicht an. Als die 35-Jährige anfuhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf und verursachte einen Schaden am Heck des Hyundai. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter geradeaus, ohne sich um den Schaden zu kümmern, obwohl die Düsseldorferin anhielt. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

