POL-KLE: Goch - Korrektur der Meldung vom 05.09.2022, 09:33 Uhr bzgl. des Tatortes - Einbruch in Einzelhandel (Landmaschinenhandel)

Bargeld entwendet

Goch (ots)

Im Zeitraum von Freitag (02. September 2022) um 17:45 Uhr bis Samstag (03. September 2022) um 07:50 Uhr kam es in Goch zu einem Einbruch in das Büro eines Landmaschinenhandels an der Triftstraße in Asperden. Der oder die Täter hebelten zwei Türen auf, verschafften sich Zutritt zur Werkstatt der Firma und nahmen hier zwei Werkzeugmaschinen mit, die im Anschluss eingesetzt wurden, um in das Büro einzudringen. Dort wurde ein Holzschrank demontiert und ein Tresor aufgeflext. Aus dem Tresor und aus einer Geldkassette entwendeten die Unbekannten Bargeld. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (ms)

