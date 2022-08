Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 35-Jähriger in Stade beraubt - Polizei sucht Zeugen, Vier Unbekannten überfallen 27-Jährigen in Stader Bürgerpark - Zeugen gesucht, Diebesgut in Stade sichergestellt - Eigentümer gesucht

1. 35-Jähriger in Stade überfallen und beraubt - Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen frühen Mittwochmorgen gegen 04:30 h wurde in Stade in der Bahnhofstraße ein 35-jähriger Stader von zwei bisher unbekannten Tätern überfallen und beraubt worden.

Zunächst war der Stader von den beiden Unbekannten im Vorbeigehen nach Zigaretten gefragt worden. Als er dies ablehnte, forderten die beiden Männer ihn auf stehen zu bleiben und Geld herauszugeben. Auch dies lehnte das Opfer zunächst ab, wurde dann aber zu Boden gerissen und in den Schwitzkasten genommen.

So unter Druck gesetzt, stimmte er schließlich zu Geld auszuhändigen. An der nahegelegenen Shisha-Bar durchsuchte dann einer der Täter seinen Rucksack und konnte eine geringe Menge Bargeld erbeuten. Die beiden Räuber flüchteten anschließend in Richtung Hospitalstraße.

Die Polizei sucht nun Passanten, die offenbar an dem Vorfall vorbeigegangen sind als wichtige Zeugen sowie weitere Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

2. Vier Unbekannten überfallen 27-Jährigen in Stader Bürgerpark - Zeugen gesucht

In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 03:30 h wurde in Stade im Bürgerpark am Bahnhof ein 27-jähriger Stader von vier bisher unbekannten Tätern überfallen, mit einem Messer bedroht und beraubt.

Nachdem der Stader die Unbekannten bereits im Bereich des Bahnhofes bemerkt hatte, ging er in den hinteren Bereich des Pavillons im Bürgerparks um sich von diesen zu entfernen. Die Männer folgten ihm jedoch und forderten ihn auf, Geld auszuhändigen.

Als er sich weigerte, hielten zwei der Unbekannten das Opfer fest und einer der Täter bedrohte ihn mit einem Messer. Anschließend brachten die vier Täter das Opfer auf den Boden, schlugen mit Tritten und Fäusten auf ihn ein und verletzten ihn dabei. Die Täter tasteten das auf dem Boden liegenden Opfer mit Händen nach Wertsachen abgetastet, bis sie schließlich das Portemonnaie finden konnten und raubten daraus dann eine geringe Menge Bargeld.

Mit dem Diebesgut flüchteten die Räuber dann in unbekannte Richtung. Das Opfer musste mit einem Rettungswagen ins Stader Elbeklinikum eingeliefert werden.

Die vier, vermutlich südländischen, männlichen Räuber waren zwischen 170 und 180 cm groß, ca. 16 bis 20 Jahre alt, schlank und hatten schwarze Haare.

Zeugen, die den Überfall beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

3. Diebesgut in Stade sichergestellt - Ermittler suchen rechtmäßige Eigentümer

Im Rahmen eines derzeit beim Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Stade laufenden Ermittlungsverfahrens gegen drei jungen Männer im Alter von 16 und 17 Jahren aus Stade haben die Ermittler bei einer Durchsuchung größere Mengen mutmaßlichen Diebesgutes sichergestellt. Um dieses einzelnen Taten zuordnen zu können, werden jetzt die rechtmäßigen Eigentümer gesucht.

Die Ermittler fragen nun:

"Wem gehören die hier abgebildeten Sachen oder wer kann Hinweise auf deren Herkunft geben?"

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizeiinspektion zu melden.

