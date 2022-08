Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Schuljahresbeginn 2022/23 - Schulwegratgeber bei der Polizei erhältlich

Stade (ots)

Am Donnerstag, den 25.08.2022, enden in Niedersachsen die Sommerferien und schon zwei Tage später, am Samstag, den 27.08.2022, werden ca. 76.000 Erstklässler eingeschult.

Wir möchten auch in diesem Jahr darauf aufmerksam machen, dass die sogenannten ABC-Schüler den Straßenverkehr anders wahrnehmen als wir Erwachsene und um besondere Vorsicht und Rücksichtnahme, nicht nur in den Bereichen der örtlichen Grundschulen, bitten.

Tipps zur Reduzierung von Unfallgefahren können Sie bei Bedarf bei unserem Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Stade in Form eines Schulwegratgebers erhalten.

Kontaktdaten: thomas.mehnen@polizei.niedersachsen.de, 04141/102-108 (AB)

Zudem erfolgt in der Zeit vom 25. bis 27.08.2022 jeweils eine halbe Stunde vor Schulbeginn eine Verteilung der oben aufgeführten Broschüre an interessierte Eltern, Großeltern und allen anderen Verkehrsteilnehmern im Nahbereich verschiedener Grundschulen durch Beamte /-innen der hiesigen Polizeiinspektion.

