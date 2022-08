Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Drei Schwerverletzte bei Unfall im Alten Land, Einbrecher in Stade

Stade (ots)

1. Drei Schwerverletzte bei Unfall im Alten Land

Am gestrigen frühen Sonntagabend gegen 18:15 h kam es im Alten Land in Hollern-Twielenfleth zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuginsassen schwere Verletzungen erlitten.

Nach Zeugenaussagen hatte ein 23-jähriger Fahrer eines VW-Passat die Hollernstraße in Hollern-Twielenfleth in Richtung Grünendeich befahren und eine Fahrzeugkolonne von vier Autos, die in gleicher Richtung vor ihm fuhren, überholt.

Im Kurvenbereich in Höhe der Einmündung der Straße "An den Eilwettern" kam ihm dann ein 43-jähriger Fahrer eines Opel Astra aus Stade, der in Richtung Stade unterwegs war, entgegen. Dieser konnte einem Zusammenstoß nicht mehr ausweichen und beide Fahrzeug kollidierten frontal. Der Unfallverursacher, der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges sowie dessen 53-jährige Beifahrerin konnten die beiden total zerstörten Fahrzeuge noch aus eigener Kraft verlassen. Der Unfallverursacher hatte zunächst noch versucht, zu Fuß von der Unfallstelle zu flüchten, konnte aber von couragierten Zeugen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte festgehalten werden.

Der VW-Fahrer erlitt schwerste Verletzungen und musste nach der Erstversorgung durch den Stader Notarzt und Rettungsdienstmitarbeiter von der Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph 29 in eine Hamburger Klinik geflogen werden.

Da an der Unfallstelle der Verdacht aufkam, dass der 23-Jährige möglicherweise unter Alkoholeinfluss am Steuer gesessen hatte, wurde eine Blutprobe angeordnet.

Der Astrafahrer und seine Beifahrerin erlitten ebenfalls schwere Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in die Elbekliniken Buxtehude und Stade eingeliefert.

Die Feuerwehren aus Hollern-Twielenfleth rückte an der Unfallstelle an, die Feuerwehrleute unterstützten den Rettungsdienst, sicherten die Unfallfahrzeuge ab und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf.

Die L 140 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde mit Unterstützung der Feuerwehr örtlich umgeleitet. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es dabei nicht.

Beide beteiligten Fahrzeuge wurden vollständig zerstört.

2. Einbrecher in Stade

In der Zeit von Donnerstag, den 18.08., 11:00 h bis Sonntag, den 21.08., kurz vor Mitternacht sind unbekannte Einbrecher in Stade in der Straße "Am Hohenwedel" nach dem Aufhebeln einer Terrassentür in das Innere eines dortigen Wohnhauses eingedrungen und haben dieses nach brauchbarem Diebesgut durchsucht.

Ob und was dabei erbeutet werden konnte steht zur Zeit noch nicht genau fest. Es wird daher zunächst von einer Schadenhöhe von mindestens mehreren hundert Euro ausgegangen.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 04141-102215 an die Stader Polizei.

