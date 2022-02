Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hoher Sachschaden nach Schmiererei

Hildburghausen (ots)

Ca. 5.000 Euro Schaden verursachte ein bislang unbekannter "Künstler" an der Klinkerfassade eines Hauses in der Friedrich-Rückert-Straße in Hildburghausen. Er besprühte mit roter, schwarzer und blauer Farbe die Vorderseite des Hauses mit riesengroßen Schriftzügen. Festgestellt wurde die Schmiererei Montagnachmittag. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

